Primero que todo, gracias a Dios por permite ahorita estar aquí en mi primera experiencia. He estado preparándomoe por mucho, todo el proceso en la Selección me ayudó a madurar. Cuando llegué a San Carlos, independientemente de que no había tiempo para preparar al equipo, había que tomar el riesgo. Poco a poco, hemos hecho un trabajo de hormiga y los jugadores han ido entendiendo la filosofía y la metodología. Eso es lo importante: cuando los jugadores creen y confían, las cosas salen.