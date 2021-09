Luis Marín: ‘Nuestro objetivo está intacto, es ser campeón’

Luis Antonio Marín en el juego ante Guadalupe. (Alonso Tenorio )

Alajuelense alcanzó 17 puntos tras vencer a Guadalupe por 4-2 en el Coyella Fonseca y este domingo amaneció a tan solo una unidad de Sporting FC y del Santos de Guápiles, que son los equipos que se encuentran en los primeros dos puestos de la tabla.

Luis Marín salió muy satisfecho con el desenvolvimiento del equipo y con la respuesta que han tenido en estos partidos, a pesar de tantas ausencias.

En el clásico recibió críticas por la lectura del partido, pero esta vez le tocó ganar en ese aspecto, porque el partido lo tenía a favor por 2-1 y al meter a José Miguel Cubero y a Bryan Ruiz volvió a ganar la media cancha. ¿Por ahí estuvo la clave de ganar?

Jugamos contra un equipo que es incómodo, es un equipo que nunca baja los brazos, ya me ha tocado jugar contra este equipo y contra el profesor Alexánder Vargas varias veces y tiene esa característica.

Es un equipo muy intenso, de mucha presión, que nunca baja los brazos y nos dimos cuenta que necesitábamos refrescar un poquito el medio campo, que estaba Bernald Alfaro un poco cansado y que ya Aarón Suárez de alguna manera también y que necesitábamos un poquito más de gente de experiencia que nos diera ese manejo, en momentos más complicados.

Gracias a Dios entraron muy bien los muchachos y pudimos hacer dos goles que nos dieron un poquito más de tranquilidad, para ponernos 3-1 y 4-1 y desgraciadamente recibimos el segundo gol.

Pero la idea era esa, meter gente fresca y de manejo con experiencia, que nos diera ese manejo, esa pausa que ya dan los años en el fútbol.

Producto de la Selección, ha tenido que utilizar una combinación de experiencia y juventud y los resultados han sido positivos. ¿Esa podría ser una opción de continuar así?

Sí, yo creo que gracias a los muchachos han respondido, como Aarón Suárez, como Josimar Alcócer, que hizo gol, que tiene 17 años y que fue titular en el pasado partido contra Jicaral y que ya hace gol, que es muy interesante.

Por la juventud, yo creo que es un equipo muy joven, con Brandon Aguilera, con Bernald Alfaro, con todos los que estuvieron en la Selección Preolímpica, más los muchachos más jóvenes que están ahí.

Yo pienso que va a ser fundamental el apoyo de los muchachos, yo se los he dicho, de los más jóvenes, porque el campeonato es muy complicado, es muy pesado.

El martes jugamos en Pérez Zeledón, el viernes contra San Carlos y tenemos que ir a Guatemala el martes, volver, venir a jugar contra Sporting FC otra vez...

Tenemos muchísimos partidos encima y el aporte de la juventud, yo creo que nos ha dado esa ayuda, en momentos muy difíciles para nosotros, porque tenemos seis lesionados: Barlon Sequeira, Alonso Martínez, Johan Venegas, José Salvatierra, Yurguin Román y Alex López.

Es gente de peso en el equipo, gente que se ha echado al equipo en los hombros en las últimas temporadas y yo creo que eso que nos han dado los jóvenes es muy positivo y que sea la clave para seguir en el campeonato.

Volvió a utilizar de inicio a Giancarlo González con Daniel Arreola. ¿Esa es la pareja de centrales que usted quiere consolidar en lo que serán los partidos más importantes?

No, yo creo que posiblemente en el próximo partido jueguen otros, posiblemente jueguen Fernán (Faerron) y (Alexis) Gamboa. Es decir, no necesariamente. Para este partido decidimos poner a esos dos muchachos, pero no necesariamente quiere decir que serán los indiscutibles. Ya analizaremos el rival, dónde juguemos.

El tema del recambio, porque jugar cada tres días no es fácil, hay muchos partidos encima y la juventud que hay ahí yo la valoro mucho.

Jugadores como Fernán, como Gamboa, creo que son muy importantes para la Liga y para el fútbol nacional. Y es definitivo que van a tener minutos y que van a jugar también.

Decidí que jugaban estos, pero no quiere decir que me voy a encasillar con una sola pareja de centrales.

Se habla mucho de la efectividad y la Liga la tiene; está jugando con dos jugadores muy mixtos como Bernald Alfaro y Brandon Aguilera. Además, presentó otro modelo con José Miguel Cubero. ¿Cómo analiza eso?

Exactamente, sabemos que Bernald es un cinco o un ocho, más tirando a ocho, aunque acá con nosotros cumple una función más de cinco por las características de quienes juegan a la par de él.

Después vimos que era el momento de refrescar un poco el medio campo. Bernald estaba un poquito más desgastado y pensamos que era el momento justo para meter a Cubero, que nos diera un poquito más de equilibrio, el manejo de un típico cinco.

Dependerá del momento, de los resultados y de la situación para poder utilizar a todos los hombres que tenemos y las armas que tenemos con sus características.

¿Qué opina del término ‘la Yiyoneta’?

Sí lo he escuchado, pero agradecerle a la afición. Yo creo que aquí es trabajar, esto es de resultados.

Uno sabe que el puesto de los técnicos siempre estará basado en los resultados y en el buen fútbol del equipo, pero al fin y al cabo los resultados.

Esperamos seguir así, bien y que nuestro objetivo está intacto, es ser ser campeón.

La Liga es buscar solo ser campeón, es lo que vale acá, es lo que estamos tratando de buscar pasito a pasito, eso sí.

¿Cuántos minutos podría estar Bryan Ruiz porque se dice que no está bien físicamente? ¿Cómo lo va a llevar para tenerlo con la Liga y con la Selección?

Hicimos una valoración. Él jugó en dos partidos prácticamente 90 minutos en menos de tres días y por cómo venía, era lógica que no pudiera empezar el partido.

Había que dar un poquito de refrescarlo, porque si no corremos el riesgo de que pueda sufrir una recarga a como él venía.

Lo vamos a llevar así, a ver cuándo, porque jugamos tan seguido.

En algunos partidos jugará de cambio y en otros será titular, dependiendo del rival, la cancha y todo para que él pueda mostrar el rendimiento que esperamos en el momento en el que esté en la cancha y también para que para la Selección esté fresco, porque es fundamental e importante.

¿Cómo puede ayudar el campeonato ahorita para aportar a la Selección?

Es un momento duro, complicado. Acá es apelando al análisis del cuerpo técnico, que ellos puedan analizar muy bien cuáles jugadores del campeonato nacional pueden aportar y dar ese granito de arena para lo que viene, quiénes van a estar con mejor ritmo y con un rendimiento positivo para enfrentar la fecha FIFA de octubre.

Usted fue a dos mundiales como jugador y a otros dos como parte del cuerpo técnico. Ir a Catar es más importante que el título de cualquier club de este país. ¿Si a usted la Federación le solicita seis o siete jugadores para hacer un par de microciclos en este mes, usted los prestaría, tomando en cuenta la necesidad de apoyar a la Selección?

Sí, sí los prestaría, porque yo estuve del otro lado, sé lo que representa estar ahí. Sé también lo complicado que es trabajar en la Selección por el poco espacio y tiempo que uno tiene. Son cuatro entrenamientos, competir y luego jugar cada tres días.

Si fuera así yo no tendría peros. Yo soy pro Selección, pro Costa Rica, como lo dice, ningún título de ningún equipo es más valioso que ir a un Mundial, eso está clarísimo y 100% apoyaría cualquier situación para ayudar a la Selección y al cuerpo técnico de la Selección.

