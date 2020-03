No sé ni cómo responder esto, yo mismo me hago la pregunta, pero no sé. En ningún momento dimos una orden de ser temerosos, no ser agresivos, esperar o especular. Nada de eso se habló antes del partido y por eso no sé. Cuando usted regala un tiempo, es casi que imposible revertir la situación. Tuvimos que llamar la atención fuerte al medio tiempo, corregir unas cosas y el equipo varió por completo. A los jugadores les dije que no lo entiendo.