Luis Marín: ‘No es lo mismo llegar al clásico con resultados positivos que con más dudas’

Alajuelense vuelve a sonreír. Su próximo reto es el clásico del sábado. (JOHN DURAN)

Después de la victoria de Alajuelense contra Grecia con un gol de Alex López, Luis Marín hizo un análisis exhaustivo de lo que fue este juego, pero también afirmó que su equipo llegará bien al clásico del sábado en Tibás.

Explicó que la Liga tuvo un partido que sabían que iba a ser complicado, ante un equipo que ha venido haciendo bien las cosas, porque él le ha dado seguimiento a Grecia y lo cataloga como uno de los que juegan buen fútbol.

“Tiene muy buenos jugadores, principalmente en el medio campo, hacen un juego asociativo bastante bueno y un equipo duro”, citó Marín.

Afirmó que está contento con el resultado, con el desarrollo del partido y porque puede rescatar muchas cosas positivas.

“Como el regreso de Ian Smith, jugando nuevamente como titular, una defensa muy joven, Ian Lawrence lo hizo muy bien de lateral izquierdo, este muchachito Aarón Suárez que está haciendo las primeras armas dentro del equipo, lo pusimos en una posición que es muy natural para él, que ha jugado en liga menor”, reseñó.

Luis Marín vive los partidos de la Liga con mucha adrenalina. (JOHN DURAN)

Pero sabe que hay mucho margen de mejora también.

“Nos faltó fineza en el último cuarto de cancha, en algunas opciones, en algunos momentos que pudimos tener más fineza y hacer otro gol. El hecho de que terminamos por primera vez en el campeonato con cero goles en contra, que también había sido un talón de Aquiles del equipo. Vemos más cosas positivas que negativas”, insistió.

Tiene la esperanza de recuperar jugadores

La Liga recibió a Grecia con bajas importantes, pero Marín considera que varios muchachos estarán de vuelta contra Saprissa.

“Todos estamos tratando de ver si los podemos tener para el sábado, el caso de Alonso (Martínez), de Daniel (Arreola) y de Johan (Venegas). (José) Salvatierra está un poquito más atrasado. (Giancarlo González) Pipo estuvo en la banca, venía con un resentimiento de la Selección y le pudimos dar descanso”, citó.

Además, lo alegra el regreso de Bryan Ruiz, que viene de recuperarse de una lesión.

“A los otros muchachos que no estuvieron este miércoles vamos a esperarlos hasta el último momento, nos estamos jugando un clásico y vamos a esperar a ver si podemos tener a la mayoría de ellos. Yo creo que tenemos la esperanza de tener a varios de ellos y los vamos a esperar hasta el último segundo”.

¿Cuánto le ha afectado administrar cargas, lesiones y llamados a Selección?

Ha sido un trabajo atípico de lo que yo normalmente hago por tantas variables que hemos tenido en cuanto a convocatorias, muchachos resentidos, bajas por algún tipo de dolencia, de lesión, sí nos ha afectado un poco en la preparación y recordando que Andrés Gómez pudo jugar un rato después de siete meses y de una operación.

Hemos tenido una cantidad de variables que nos ha afectado un poquito en el trabajo normal, pero hemos tratado de ir con inteligencia, llevando la situación, dosificando algunas cargas para que los muchachos puedan soportar el trajín del campeonato, que es un trajín muy duro y principalmente los muchachos de la Selección.

Después del minuto 70 ya no había tanto desplazamiento. ¿Qué hay que hacer con el futbolista para que afronte tantos partidos y mantenga su nivel?

Este es un tema que ha estado en el tapete, yo creo que en Europa sí hay muchos partidos que se juegan seguidos, pero no tanto como acá. Es decir, acá es exagerado.

Acá es algo increíble, es una precisa, una premura de terminar el campeonato, jugar a cualquier hora, es una aceleración y yo no entiendo qué es la carrera.

Y bueno, también hemos tenido lamentablemente nosotros a Alex López que no hizo pretemporada ni tuvo descanso por estar en la Selección de Honduras.

Bryan Ruiz, Johan Venegas, Barlon Sequeira, Alonso Martínez, Giancarlo González... Todo eso se ha ido acumulando, pero sí es cierto que debemos seguir mejorando mi idea y mi ilusión es que podamos tener no 70 minutos buenos, sino 90 o 100 minutos en una intensidad y una dinámica de algo que tenemos que mejorar.

Es parte de la metodología de entrenamiento, estamos con una nueva, que ellos estaban acostumbrados a otra y en ese proceso de adaptación algunos lo harán más rápido, a otros les costará más, pero vamos mejorando.

¿Cómo llega la Liga en la parte deportiva al clásico?

En cuanto a resultados nos llega bien, hemos sacado esos nueve puntos, nos hemos acercado a los primeros lugares. En esa parte creo que el equipo anímicamente ha ido creciendo con los resultados y eso es importante, no es lo mismo llegar al clásico con resultados positivos que con más dudas.

Por supuesto, vamos a enfrentar al campeón, un gran equipo, que hace las cosas muy bien, pero nos llega en buen momento. Vamos a llegar bien, fortalecidos y con la ilusión de poder competir de muy buena manera y buscar esos tres puntos.

Usted que estuvo en Selección, viene la lista de convocados para el inicio de la octagonal y el sábado hay clásico. ¿Cómo cae el clásico antes de estos tres partidos eliminatorios?

Eso nos pasará a nosotros y le pasará a Saprissa también, dependiendo de la cantidad de jugadores que sean llamados de un equipo y de otro.

A mí me tocó como jugador, una o dos veces una situación similar, de que jugábamos un clásico e inmediatamente en la noche había que estar concentrados pensando en la eliminatoria. Creo que un futbolista profesional tiene que estar acostumbrado a eso y ser lo más profesional posible.

Matarse en el clásico y Dios primero que no pase nada, primero pensar en lo primero, que es su club, jugar el clásico y luego cambiar el chip y pensar en la Selección.

Es parte del fútbol, eso no solo pasa acá. Pasará en todas las ligas del mundo, jugadores que tendrán que actuar el fin de semana y luego que tendrán que partir para jugar con sus selecciones y todos tienen que jugar el máximo.

Yo siento que no debería de influir en nada, ni mental, ni físico, ni nada. Debería el jugador de tomarlo con normalidad y sabiendo que es parte del fútbol y lo lindo que tiene este deporte.

Contra Grecia alineó muchos jóvenes. ¿Estos futbolistas estarían listos para un partido bravo como el del sábado o usará a los de experiencia?

Vamos a analizarlo bien, siento que son muchachos que tienen una gran proyección y lo hicieron muy bien.

Vamos a analizar también al rival, ver cuáles de ellos podrían ayudarnos, pero todos están dentro de nuestra mentalidad y de nuestra idea de que puedan competir el sábado. Vamos a analizar bien al rival, a alistar la estrategia y a partir de eso ver si ellos pueden jugar.

Juan Carlos Herrera dijo que a Bryan Ruiz se le irrespetó la pretemporada. ¿Le preocupa que un jugador del rol de Bryan podría estar muy comprometido físicamente y cerca de exponerse a una lesión?

Es algo que tenemos que ir manejándolo de a poco. A él creo que hay que saberlo llevar, él está bien, pudo jugar un ratito ya y se sintió bien.

Lógicamente no hacer pretemporada, no tener descanso a mí me pasó como jugador dos o tres veces, que no pude hacer pretemporada ni tener descanso, por el mismo tema, de convocatorias.

Físicamente uno no está igual, es claro. Vamos a manejarlo de la mejor manera, lo estamos dosificando, estamos trabajando con él y llevarlo de a poco para que nos pueda ayudar en los minutos que nosotros veamos indicados que nos pueda ayudar.

¿En qué consiste el cambio de metodología de los entrenamientos con usted?

Todos los técnicos trabajamos diferente y nuestra metodología no es igual a muchos colegas. Todos tenemos nuestra metodología, nuestra forma de entrenar y tal vez en este cambio, poco a poco los muchachos se tienen que ir adaptando a nuestra forma de entrenar, así como cuando llegó cuando don Andrés (Carevic) se tuvieron que adaptar a él. Es parte normal de los equipos.

Entonces, yo creo que ellos están captando muy bien nuestra metodología, nuestra forma de entrenar y ese cambio siempre conlleva a una adaptación, cosas diferentes y de a poco los muchachos tendrán que ir entiendo y adaptándose también en la parte física.

