Luis Marín: ‘Necesitamos salir de esto ya, es nuestra obligación ganar’

“Nuestra obligación será siempre buscar ganar, estamos urgidos de ganar. Necesitamos ganar por muchas cosas y un partido como el de este sábado, contra un gran rival, de lograrlo sería un golpe anímico importante para nosotros, para poder levantarnos de esta racha”, mencionó Luis Marín en la víspera del juego entre Alajuelense y Herediano.

La Liga arrastra ocho partidos oficiales en fila sin ganar. Específicamente en este Apertura 2021, los manudos empataron contra San Carlos (2-2) y ante Sporting FC (3-3). Luego perdieron con Cartaginés (3-2) y el miércoles, en el estreno de Marín como técnico rojinegro, cayeron 2-1 en Guápiles frente a Santos.

¿El equipo está golpeado anímicamente desde la semifinal?

Yo creo que eso es algo que ya tenemos que pasar la página, es claro que fue un momento que no fue bonito para el club, pero en este trabajo estamos, debemos pasar la página. Es lógico que perder una semifinal golpea a cualquiera y puede desestabilizar esa parte, pero estamos trabajando fuertemente en ese aspecto y creo que este sábado es un excelente día para olvidar eso y enfocarnos en el futuro, que es lo importante.

No es que esté golpeado, es que en algún momento puede ser que haya influido un poco. Hay muchos factores que nosotros a lo interno los tenemos bien claro y estamos trabajando sobre esos temas para que el equipo rápidamente reaccione.

Aquí se han hecho muchas cosas buenas, más buenas que malas y tenemos que volver a retomar esa senda que se ha hecho acá en estos dos años, retomar la dirección, porque es el mismo grupo y son los mismos jugadores, ellos ya lo han hecho, es retomar eso y enfocarnos en un futuro positivo.

¿En qué se ha enfocado con tan poco tiempo?

Estamos en un momento donde lógicamente los tiempos de trabajo en cancha son mínimos, por jugar tan seguido. Nos estamos enfocando mucho en el tema de video, de análisis fuera de la cancha y el tiempo que podemos trabajar que es menos de lo usual, tratar de aprovecharlo al máximo y enfocarnos en mejorar los detalles que nosotros hemos percibido, que tenemos que corregir y que han venido afectando al equipo en esta última etapa.

En la parte mental tratar de recuperar a todos, de que esto es pensar en positivo, creer que somos muy capaces, somos un gran equipo, son grandes jugadores y que tienen toda la capacidad de volver a poner a este equipo donde lo han tenido en estos años.

¿Cómo está Leonel Moreira, porque después del partido contra Santos no salió caminando bien?

Estamos en valoración, se ha sentido mejor, vamos a esperar hasta el último momento para ver si puede jugar, competir. Lo hemos visto mucho mejor en estos dos días, pero todavía estamos esperando a ver cómo se siente este sábado para valorar si él puede jugar o no.

¿Soñaba dirigir a la Liga en el Morera Soto?

Sueño con ganar, sueño con obtener mi primera victoria como técnico de la Liga de local, en ese estadio que muchas veces bendito Dios ganamos muchas cosas. Ese es mi sueño y es lo que visualizo.

Con el tema del lateral derecho, usted dijo que valoraban otra opción. ¿Es Fernán Faerron?

Estamos con Barlon Sequeira que nos ha aportado ahí, estamos con Ian (Smith) que es parte del equipo, es parte de la plantilla y contamos con él. Vamos a valorarlo, ya tenemos una idea de con quién vamos a salir este sábado. Nos ha venido ayudando Barlon, es posible que él podría continuar ahí en su momento, o Ian, que ya lo vemos mucho mejor. Vamos a tomar la decisión de cuál defensa podemos utilizar.

¿Cuánto le beneficia que conoce a la mayoría de jugadores de Herediano?

Nos puede beneficiar mucho porque los conocemos a todos, a excepción de los nuevos que llegaron este torneo. Prácticamente conocemos a toda la plantilla, los conocemos bien. Lógicamente ellos también conocen un poco la filosofía mía.

Eso al final es secundario, ayuda un poco, pero es secundario y aquí lo que importa es lo que planteemos y lo que los muchachos ejecuten en la cancha, estamos en un momento en el que necesitamos salir de esto ya, es nuestra obligación salir a ganar este partido.

Respetamos mucho al rival, es un gran rival, ha venido en un ascenso de resultados y rendimiento, pero nosotros estamos en una situación que nos urge puntuar y que es importante para nosotros poder volver a sentir eso que es ganar y sobre eso estamos trabajando.

¿Hay algo puntual que le llamó la atención al ver al grupo desde adentro?

Hay cosas que nos hemos encontrado, muchas cosas buenas, algunas cosas que tenemos que mejorar. Estamos haciendo un análisis lo más rápido posible de todo y estamos contentos con la actitud de los muchachos, han tenido una muy buena respuesta, han estado muy dispuestos a mejorar y a salir adelante ante esta situación y yo creo que sí hemos encontrado algunas cosas, pero que estamos a lo interno tratando de mejorar lo más rápido posible.

¿Cómo sigue José Andrés Salvatierra y cómo se encuentra Ian Smith?

Salvatierra está muchísimo mejor, ya prácticamente está en un porcentaje muy alto de recuperación, esperamos tenerlo lo más rápido posible. Ian Smith está en perfectas condiciones, está para competir y es parte de los jugadores que queremos tener ya para que compita.

A la Liga todo le salía bien y en este torneo no ha pasado así. ¿Es desconfianza?

Si estamos en un equipo grande es un equipo que tiene que ganar, que debe tener resultados y los que estamos aquí necesitamos tener esa personalidad, ese carácter y saber que aquí la única forma es tener ese carácter y personalidad para salir adelante.

Yo creo que la plantilla que conforma el equipo tiene todo eso y confiamos en que vamos a sacar ese máximo de los jugadores en esa parte mental, que ellos se sientan con confianza de lo que son, de lo que han hecho, que jueguen con confianza, no presionarlos más, sino más bien darles la confianza, darles el apoyo y yo creo que vamos a ver un mejor comportamiento y un mejor nivel de cada uno de ellos.

Agustín Lleida defiende las plantillas cortas. ¿Cree que una plantilla corta provoca que los jugadores entren en zona de confort?

Yo creo que es la filosofía del club y los jugadores tienen que comprometerse en que esa es nuestra filosofía.

Un jugador que quiere ganar cosas no solo compite contra el compañero, compite contra sí mismo, compite contra los rivales, con ganar cosas. Para mí eso no debe ser un factor que afecte, porque el jugador ganador, el jugador que quiere más, independientemente de si llega alguien que el compita o no, usted compite contra sí mismo.

Usted quiere ganar cosas, usted quiere ser el mejor en su posición, ser el mejor del país, el mejor en Centroamérica, ganar campeonatos y a eso estamos apelando. Aquí tenemos esa característica de jugadores y no es algo que está afectando.

¿Han hablado con Alonso Martínez para que tenga más tranquilidad, que no esté tan ansioso?

Por supuesto, es parte de nuestra labor, es parte de nuestro trabajo y hemos estado muy atentos a todo. Hemos estado trabajando 24/7 para rápidamente empaparnos de todo lo que ha venido sucediendo a lo interno, cómo está cada uno de los muchachos y esa labor ya la hemos hecho con todos.

¿Ya dio un vistazo a las ligas menores?

Ya tenemos un panorama muy claro de todos los muchachos, de todo lo que viene atrás, de todos los jovencitos que están ahí, tocando la puerta. Hay bastantes muchachos, hay varios y estamos muy contentos del nivel de ellos. Son muchachos que tienen mucho futuro, características muy interesantes y creo que pronto los veremos en el equipo dando resultados. Hay bastantes y eso nos tiene contentos.

