Eso era lo que estaba tratando de explicarle al cuarto árbitro. Al final él no entendió. No era una situación que estábamos perdiendo tiempo, sino que estábamos tratando de valorar la situación de Yael López para hacer el cambio. No me permitió el cambio. Hubo una confusión, al final la expulsión... Y bueno, cosas que pasan y esperamos no vuelvan a suceder.