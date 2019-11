No fuimos sólidos, lo reconozco y eso me ocupará de aquí al domingo, recuperar esa parte futbolística, que la tenemos ahí pero hay que demostrarlo. Esperamos a una Liga fuerte, sólida, con jugadores de mucha experiencia, con grandes jugadores y un buen técnico. No vamos a engañar a nadie, ha sido el equipo más completo del campeonato.