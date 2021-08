Luis Marín empezó a levantarle la moral a Alajuelense

Luis Marín contó que había hablado con Fernán Faerron y que le hizo ver que él lo evalúa desde que tomó las riendas del equipo. El técnico le ve muy buenas condiciones al juvenil. (Prensa Alajuelense)

Luis Marín sabe muy bien que el futuro se construye en el presente y cuando vio que su equipo le estaba dando la vuelta al marcador contra Herediano sintió una gran satisfacción.

La Liga no solo reflejaba una mejoría en su funcionamiento, sino que el técnico también logró levantarle la moral a un equipo que encontró decaído anímicamente.

Se vio disposición y carácter. Entre todos lograron quitarse de encima esos ocho partidos oficiales que arrastraban sin ganar.

Todo ha sido muy rápido y si Marín piensa en esta primera semana de trabajo al frente de Alajuelense, considera que a pesar de la derrota contra Santos, la Liga mostró una pequeña mejoría ante Santos y que la incrementó frente al Team.

Asegura que los rojinegros presentan un bloque defensivo un poquito más compacto.

“Fuimos un equipo muy ordenado y aplicado tácticamente, con un bloque compacto bastante importante. Los recorridos defensivos y la intensidad defensiva ha venido mejorando y yo creo que diría que ese es el punto donde se ha mejorado más”, afirmó Marín.

La victoria de 4-1 contra Herediano la definió como un golpe anímico importante.

“Es un triunfo que nos puede dar ese golpe anímico que necesitaba el equipo, porque el equipo había sigo golpeado anímicamente por los resultados del pasado y eso no es fácil de quitárselo. Un triunfo como estos, de la forma en que lo hicimos y contra el rival que lo hicimos, nos ayuda muchísimo en esa parte”.

Pero de una vez advierte que esto apenas es el punto de partida, porque falta mucho por mejorar.

“Esto es partido a partido, que está empezando la temporada y que nos falta mucho para llegar donde queremos llegar”.

Luis Marín afirma que la Liga tiene mucho margen de mejora y le gusta la actitud de sus hombres. (Prensa Alajuelense)

Con Marín, la Liga presenta cambios radicales en su esquema. Hoy, en una misma formación juegan Alex López, Bryan Ruiz y Bernald Alfaro, cosa que antes estaba prácticamente descartada.

Lo que pretende con eso es equilibrar al equipo en la parte defensiva. A la par del catracho coloca a un jugador como Alfaro o José Miguel Cubero, en labores de contención; mientras que a Ruiz lo usa donde por mucho tiempo había jugado.

El capitán volvió a las labores que ejercía en sus inicios con Alajuelense, o cuando estuvo en el Twente, detrás del punta.

“En la etapa que está ahora ahí nos puede dar mucho más fútbol, mucho más manejo y los recorridos defensivos para él serán más cortos. Yo creo que ahí le podemos sacar más provecho y es lo que hemos tratado de hacer en estos pocos días”, apuntó Marín.

Nueva oportunidad

Contó que se sentó a conversar claro y directo con Fernán Faerron, quien hoy tiene otra oportunidad en la Liga.

“Hemos conversado con él, a mí me parece que es un excelente jugador, joven, que tiene un gran futuro, pero que si él hace lo que yo le pido en la parte futbolística y en la parte digamos de comportamiento, que esperamos todos de un profesional, yo creo que él está para grandes cosas”, afirmó el timonel.

Y agregó: “Hemos puesto los puntos claros con él, los hemos analizado con él, lo que pasó es pasado, nosotros como le dije a él, estamos llegando al equipo y queremos verlo, lo vamos a medir desde el momento en el que llegamos y no nos interesa lo que pasó atrás. Eso es lo que hemos hablado con él y esperamos que siga dándonos muy buenos frutos, como todos los otros muchachos”.

Las palabras de aliento y felicitación de Bryan Ruiz, Giancarlo González y Alexis Gamboa son importantes para Fernán Faerron. (Alonso Tenorio )

La incorporación de Faerron provocó una mejora sustancial de la Liga en la banda derecha, la incursión de Alfaro le dio un mejor soporte al medio campo y Barlon Sequeira estuvo en su puesto habitual por izquierda.

“Con Barlon lo estábamos sacrificando en una posición que no es la suya y yo pienso que en el fútbol no hay que inventar cosas extrañas. Cuando yo llegué acá por las circunstancias, las lesiones, situaciones anímicas de los otros muchachos que juegan ahí, tuvimos que darle un partido más, pero luego hicimos ese cambio”.

Una preocupación para la Liga es la lesión de Bryan Ruiz. Sin embargo, Marín confía en que no sea grave.

Indicó que se trata de una pequeña recarga en el aductor y que el propio futbolista quiso ser preventivo y no hacer más grave la situación.

“Bryan está en un momento donde tenemos que todos tratar de cuidarlo para beneficio nuestro y de la Selección, porque él no tuvo descanso, no hizo pretemporada y no es lo mismo un muchacho de 20 años que no haga eso, que uno de 35″.

Dijo que hay que saber llevarlo y que en Alajuelense han tratado de dosificarlo lo mejor posible.

En la Liga cruzan los dedos para que Bryan Ruiz se recupere pronto. (Alonso Tenorio )

“Por lo que nos comentan no es grave - grave y ya veremos. Yo pienso que hay que analizar bien si será provechoso para la Selección llevarlo; pero yo creo que no es grave”.

Después de derrotar a Herediano, la Liga visitará el martes a Guanacasteca, a las 2 p. m., en el Chorotega.

“Tendremos un partido muy duro, muy difícil en Guanacaste, vimos que fue a Guápiles y por poco puntúa. Es un equipo que está bien dirigido y que será complicadísimo para nosotros”, reseñó Marín.

Poco a poco, la Liga traza pinceladas de mejoría y eso es una satisfacción enorme para un hombre que siempre anheló dirigir a Alajuelense.

Johan Venegas protagonizó varios remates ante Herediano. Uno de ellos fue gol. (Alonso Tenorio )

“Yo había soñado y era mi deseo poder debutar como técnico de Alajuelense en nuestro estadio con un triunfo y bendito Dios nos ha regalado este triunfo, estamos contentos por eso. Este equipo es ganador, aquí la exigencia es jugar bien, ganar y ser campeón, eso está claro y no hay otra exigencia. Pudimos hacer eso, pero falta mucho camino por recorrer”, sentenció.

Otra buena noticia para Marín es que ya cumplió la sanción que arrastraba. El martes ya no estará en las gradas, podrá dirigir desde el banquillo.

