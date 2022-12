Luis Marín: ‘El campeonato va a ser más competitivo y difícil para todos’

En la recta final para arrancar el campeonato, así están los 12 clubes de la Primera División, que apuran el paso para efectuar contrataciones, fogueos y afinar detalles para iniciar de la mejor forma posible.

Luis Marín, técnico de Pérez Zeledón, no está al margen de esos últimos retoques, pretende que los “Guerreros” hagan una mejor presentación que en el certamen anterior, pero es consciente que de inicio, todo pinta para que el título se lo peleen Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés.

¿Cómo vislumbra el próximo campeonato, igual que el anterior o más peleado?

Yo veo que el próximo torneo será más difícil para todos porque se juega el descenso, una variable que no estaba en el certamen anterior. El descenso está en juego y eso provoca que todos los equipos involucrados por no descender busquen obtener cada punto y eso hará que los partidos sean más difíciles para todos.

Además, los clubes que siempre pelean el título y no lo consiguieron, van a querer ser campeones esta vez y eso hace que el certamen se complique más. En términos generales va a ser un campeonato más competitivo para todos, las exigencias son más grandes.

¿Son los cuatro grandes los llamados a clasificar en las semifinales?

Sobre el papel es así. Siendo honestos y sin verme involucrado en un club como estoy, en el papel así debería ser. Si nos ponemos a comparar planillas de los grandes, cualquiera dice estos son los que clasifican. Podríamos meter a Sporting, porque está dentro de las cinco mejores plantillas del campeonato y viendo las cosas en frío, los cuatro grandes más Sporting son los llamados a clasificar, pero todos queremos competir y vamos a luchar.

¿A cuál equipo ve favorito para ser campeón?

Es difícil dar un favorito porque los cuatro grandes están muy parejos en planilla, en infraestructura, en todo. No veo favorito, si los cuatro llegan a semifinales, cualquiera puede ganar el campeonato.

Luis Marín reconoció que Pérez Zeledón, su equipo, debe primero luchar por alejarse del descenso. No dio favorito, pero agregó que el título pinta para Saprissa, Aalajulense, Herediano y Cartaginés. (JOHN DURAN)

¿Pérez Zeledón a qué aspira?

Tenemos dos objetivos, primero seguir alejándonos de la zona del descenso y estar tranquilos. Lo otro es buscar mejores posiciones en el campeonato. En el torneo anterior que fue irregular para nosotros quedamos a cuatro puntos de la clasificación. Si de local logramos ser más efectivos, ganar más puntos, podemos ver si nos alcanza para clasificar.

Pérez Zeledón tuvo varias salidas. ¿El equipo quedó debilitado?

Son situaciones que se salen de nuestras manos. Claramente quienes se fueron son jugadores buenos e importantes y si salieron es porque fueron buenos aquí y otros equipos se fijaron en ellos como es el caso de Henrique Moura, Gabriel Leiva y Justin Monge.

Esto es parte de lo que se tiene que convivir y tal vez el club no puede competir en temas económicos y otras cosas que tienen otros clubes, entonces apostamos a desarrollar jóvenes de acá y con ellos podamos competir de la mejor manera.

Tuvimos bajas importantes y debemos suplirlas con material de la zona, muchachos del alto rendimiento y los cuatro extranjeros, quienes esperamos que nos ayuden a equilibrar el plantel.

¿La directiva de Pérez Zeledón tiene claro hasta dónde puede llegar el equipo en el próximo campeonato?

Sí. Lo hemos conversado mucho con ellos y quiero que quede claro, la directiva ha tratado y se ha esforzado por traer los jugadores que hemos pedido y por diferentes circunstancias no se ha podido. Tal vez la parte económica o la comodidad de los futbolistas, quienes quieren estar en el GAM y hay varios clubes ahí que pueden competir en la parte salarial y ha sido difícil traer refuerzos. Hemos hablado con unos 17 jugadores y no hemos podido traerlos. No me quejo y veo esto como una oportunidad para los jóvenes del club para que se muestren.

Confío mucho en la planilla, hay mucha juventud y creo que esa juventud puede darnos lo que deseamos.

A usted le queda un año con Pérez Zeledón. ¿Cuál es su plan inmediato y a futuro?

Sí me quedan tres torneos, este que viene y dos más y lo que me pasa por la cabeza es terminar el contrato aquí. Estoy enfocado aquí, firmé así para tener estabilidad y bueno esa es mi idea y ojalá pueda desarrollar un proyecto importante y si lo podemos alargar bienvenido sea, ya lo valoraremos en su momento. Quiero terminar estos tres torneos y en el camino veremos qué sucede.

Bajo su gestión se fue Luis Steward Pérez del equipo y ahora regresó. ¿Qué pasó y por qué el retorno?

Cuando terminó el campeonato conversamos con Luis y le dijimos que queríamos contar con él. Hubo negociaciones pero no se llegó a un acuerdo en ese momento y él se tomó un tiempo para saber qué podía pasar con su futuro. También tuvo su espacio para que aclarara lo que deseaba, si seguir o no en el fútbol y por cuánto tiempo, pero siempre quise que estuviera con el equipo. Luis analizó las cosas y definió seguir, él es un icono en el club y es un jugador importante que nos puede aportar muchísimo.