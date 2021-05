Me gustó la reacción de mi equipo, que siempre trató de ir al frente a descontar y eso nos mantiene con posibilidades de pelear el título. Tenemos posibilidades y si anotamos un gol vamos a tener buenas posibilidades. No me gustaron los descuidos defensivos a balón parado. Lo mejor es pasar la página, porque sabemos que tenemos la capacidad de darle sacar ventaja en nuestra cancha.