—Yo creo que ya ustedes irán viendo mi filosofía de juego, pero para hacerlo rápido me gustan los equipos ordenados tácticamente, que sean organizados defensivamente. Trataremos de que jueguen bien al fútbol y que no sea un equipo que especule. Si algo bueno tuvo San Carlos en la temporada pasada fue ser un equipo que a cualquier cancha iba a buscar los partidos, a proponer y eso trataremos de mantenerlo, porque también a mí me gusta.