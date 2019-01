“Estoy acostado, me duele un poco la cabeza, pero estoy bien, gracias a Dios. Solo recuerdo que una jugada que se dio durante el partido, un golpe como en el cerebro, sentí que se me durmió una parte del cuerpo, todo el lado derecho se me durmió por el golpe y por momentos perdí como la noción del tiempo. Mis compañeros me hablaban, me preguntaban que estaba como ido y no les entendía”, relató Garrido en el programa radiofónico de la Liga, Corazón Manudo.