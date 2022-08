Luis Fernando Suárez tiene en la mira a Youstin Salas

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, tiene en la mira a Youstin Salas, jugador del Deportivo Saprissa, a quien convocaría para la gira del próximo mes en Corea del Sur.

Youstin no solo le ha llenado la mirada a los seguidores del cuadro morado, sino también a Suárez, quien le ha dado seguimiento.

Salas es uno de los futbolistas más regulares de Saprissa en el torneo, el de más asistencias con cuatro y ha destacado como volante recuperador o en su nueva función como lateral derecho.

“Es un jugador con actitud, tiene criterio con la pelota y cubre el espacio que pueda dejar un compañero”, dijo Suárez sobre el futbolista.

Youstin Salas (centro) es de los jugadores de Saprissa con mejor nivel en el campeonato, el lateral anda en busca de ser llamado a la Selección. (Alonso Tenorio)

El timonel de la Tricolor ya lo tuvo en el equipo, incluso lo alineó como titular en el compromiso eliminatorio ante México en el Estadio Azteca.

‘’Su rendimiento en el campeonato ha sido muy positivo y en el microciclo lo ratificó. Tiene muy buenas condiciones y demostró que no le pesa la camiseta de la Selección’', expresó Suárez luego del debut de Youstin con el equipo nacional, en el choque anterior contra México, de visita frente a la selección de Canadá, adversario contra el que jugó 64 minutos.

La Selección enfrentará a Uzbekistán en setiembre

Y con lo exhibido en la cancha con Saprissa, Youstin ha hecho los méritos para ser tomado en cuenta una vez más.

“Luis Fernando Suárez dijo que las puertas no estaban cerradas y quiero ganarme un campo, Dios primero estemos ahí. Para nadie es un secreto que llegar a la Selección es un objetivo, vamos por ese camino, pero primero hacer las cosas bien en Saprissa y después pase lo que pase”, dio el futbolista saprissista, quien en el campeonato acumula 682 minuto de los 720 que ha disputado Saprissa.

Con los tibaseños, Youstin ha mostrado una muy buena condición física, de hecho, José Sánchez, preparador físico de los capitalinos expresó días atrás que es uno de los mejor evaluados en el aspecto físico y en cada partido corre alrededor de unos 10 kilómetros.

Además el jugador muestra garra y coraje en cada acción, es ordenado tácticamente y en la marca siempre está cerca del rival.

“Lo que busco en cualquier alineación es lo que crea mejor para el equipo, el funcionamiento, según la estrategia que deba hacer en el campo. Yo no me baso solo en la experiencia, me baso en la capacidad, me baso en el momento, me baso lógicamente en la estrategia que vaya a implementar en el campo y también en la propuesta que en determinado momento pueda presentar el equipo contrario”, ha manifestado Luis Fernando Suárez cuando se le consulta sobre los llamados o alineaciones.

Youstin posee buen control del balón, buen pase y es rápido. A eso hay que sumarle la inteligencia y el fervor que ha mostrado en cancha. Es un futbolista de carácter, fuerte mentalmente y quiere trascender.

“Tal vez no me veo en la lista final porque quien toma la decisión es el profesor (Luis Fernando Suárez), yo solo trabajo el día a día. Para nadie es un secreto que llegar a la Selección, es un gran escaparate y vestir la camiseta de la Selección es otra cosa”, aseguró el futbolista de 26 años.

Con Saprissa inició en el torneo como contención, donde no ha requerido del juego brusco para sacarle ventaja al rival. Anticipa bien y tiene buena marca. Ahora juega como lateral derecho y se ve bien, cumple en la zaga y tiene velocidad al ir al ataque.