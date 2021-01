“Hay un momento que no olvidaré de ese día: Cuando se me indica de parte de la gerencia deportiva y general que si quería dirigir el partido tenía que alinear a Esteban y si no lo hacía, no podía dirigir el juego. En el momento donde les indico que decidan ellos; ahí fue cuando me indicaron que si quería despedirme de los jugadores lo podía hacer”, revivió.