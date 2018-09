Hay dos formas en la que los porteros se pueden equivocar, una al atajar, despejar o salir por los balones y en San Carlos siento que no fue error de él, simplemente no le pudo llegar bien a la pelota. Ahora ante la UCR comete el error de no despejar, pero los jugadores de campo lo fuerzan al error, porque le dan una pelota complicada, contra la línea y con un rival cerca, así que al final el error es colectivo porque nadie le brindó apoyo.