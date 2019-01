El que se venga a sentar aquí en esta silla no puede tener temor, porque de lo contrario mejor se queda en la casa. Aquí no hay excusas, lo tengo muy claro porque lo viví durante mucho tiempo acá. Sabía que las situaciones de juego pueden producir errores que dan un traspié y sé que la gente va a exigir. La gente exige desde antes de empezar el torneo. La gente exigirá esté aquí quien esté aquí. Todos los que estamos aquí, estamos pagando los años en que no se ganó un campeonato.