En primer lugar, nosotros no estamos en ningún torneo internacional. Hay 22 fechas regulares y las de la segunda fase. Los futbolistas están preparados para el campeonato nacional. Le digo que yo jugaba torneo local, Concacaf y Merconorte y no me gustaba que me rotaran, yo quería jugar. Los jugadores están preparados para afrontar dos partidos consecutivos.