—Lo primero fue no hablar mal de mi antecesor. Mucha gente hace eso y te echás al grupo encima. Si hablás mal del técnico, hablás mal de los futbolistas al mismo tiempo y que van a estar a tu cargo a partir de ese momento. La realidad es que había visto los últimos partidos de ellos y no lo habían hecho mal. Las circunstancias hicieron que no se ganara. Hay que recalcar eso, que entendieran eso. No iba a desacreditar el trabajo de Nicolás dos Santos. Las circunstancias hicieron que la directiva tomara una decisión. Pero había que partir de lo bueno que habían hecho, no había que partir de cero. No todo estaba mal, había que partir de una base que estaba alta y potenciarla. Que los jugadores entendieran que yo no soy el responsable, que yo vengo a dar mi mejor esfuerzo para que ellos empezaran a ganar. Que tenían condiciones para hacerlo y es lo que hemos tratado de hacer. Potenciar el equipo, tener un buen cierre y creo que ha sido asimilado por los jugadores.