Hoy de ninguna forma, si quedás eliminado aunque hubiésemos hecho un partidazo, de ninguna forma el aficionado saldrá contento, por todo lo que se arrastra de torneos anteriores. Es muy poco lo que se puede decir porque en este momento no vas a convencer a nadie de que el equipo hizo una buena temporada. Nosotros estamos frustrados y con rabia por no acceder a la final, igual que la afición. En la serie Herediano no nos superó y se definió en penales, donde la temporada no cuenta, solo el grado de concentración de los futbolistas.