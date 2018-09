No tuvimos a José Miguel Cubero en los primeros partidos del torneo y a Alex López lo ubicamos como un doble cinco con Luis Garrido y ahí genera más armado de ataque y se ha visto bien. Hoy nosotros no tenemos a Jonathan Moya y tenemos a Rojas y nos solucionó el problema. Barlon Sequeira no empezó jugando, tuvo su posibilidad y nos ha solucionado un problema por la banda. Tenemos muchas posibilidades para los cambios, pues todos pueden aportar algo.