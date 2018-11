—Nosotros teníamos presión para ganar y tratar de hacer goles. Hablé en el camerino de que este equipo siempre tiene presión. Es un equipo que se forma para ser campeón. Aparte de ganar teníamos que sumar varias anotaciones. Creo que se manejó bien, hay que tratar de atacar y no dejar pasar minutos para buscar goles. No podés pretender marcar cinco goles en cinco minutos, tenés que sumar gente al ataque y no dejar espacios como nos pasó en el gol de ellos, pues solo quedó Porfirio.