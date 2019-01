En el partido de hoy, a Porfirio le empezaron a silbar porque la UCR hacía un buen bloque y le cortaba los pases, pero en los goles él no tuvo nada que ver. Uno fue remate de media distancia y otro gol fue en el que Johan Condega le ganó la espalda a Daniel Villegas. También me pasó a mí, me silbaron, a Luis Marín también. Hay algunos que no, como Wílmer López. Es nada más esperar el chance y levantarse.