En el caso de Allen Guevara, estaba un poco cansado y en la jugada en que lo golpearon, tuvo una contractura y decidimos no forzarlo para no sumar otro lesionado, pues era cuestión de tiempo para que le pasara algo. Tratamos de buscar manejo del balón, sí es cierto que los jugadores que incluimos no tienen tanto ritmo, pero han tenido buena participación. Con Freddy Álvarez, quizás no lo explotamos como debimos haberlo aprovechado, pues solo jugábamos por el otro costado. Con José Luis Cordero buscábamos algún tiro libre, porque él es quien mejor le pega.