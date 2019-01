Criticado por: defender siempre su idea de jugar con tres delanteros, a pesar de que hubo partidos en el torneo anterior en el que parecía que ese 4-3-3 no era la fórmula ideal. “Sí, se mantiene la idea, siempre que jugamos con tres delanteros, alguno de ellos marcó, siempre alguno anotó y si no, lo hacían dos. Creo que no hubo un partido en el que los tres hicieran gol, pero siempre marcaron dos o uno y nos garantizaban eso”, respondió Arnáez a La Nación previo al inicio de este torneo.