Tranquilo no estoy porque nos hace goles, independientemente que ganemos los partidos, uno entra al campo para mantener el campo en cero y no lo hemos estado haciendo, en todos los partidos nos han marcado un gol. Hay detalles que debemos corregir, a veces no es tanto los errores individuales o colectivos en defensa. El tema es más del bloque defensivo que permite las anotaciones, no es que sea un fallo de la defensa.