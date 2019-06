“La filosofía se viene manteniendo desde Liga de Ascenso, no voy a cambiarla, se adapta a lo que a mí me gusta, que es pelota al pie y brindar espectáculo. Lo he aplicado con Puntarenas F.C, Jacó Rays y Alajuelense. No sé si se acuerdan cuando estaba en Jacó que llegamos a semifinales del torneo de Copa con ese estilo, con bastantes limitaciones, pero dio sus frutos y es lo que he venido haciendo desde el 2006 que me inicié como entrenador”.