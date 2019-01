Necesitamos ganar por los resultados que se están dando, porque no dejan que nadie se despegue, un partido ganado y se puede avanzar mucho en la tabla. Para nosotros habría sido muy reconfortante haber ganado en Limón, pero el torneo está disputado no solo para nosotros, sino para todos; ahí se dan las sorpresas día a día en todos los terrenos de juego. Salimos de una cancha muy difícil, donde muchos equipos no han salido con victoria. Nos mantenemos en lucha, le debemos un partido al calendario. Es importante no perder y salir en búsqueda de los tres puntos.