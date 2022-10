Luego de ocho años en Cartaginés a Daniel Chacón lo invade la nostalgia

Llegó al Cartaginés siendo un niño, pasó por todas las categorías de la cantera, debutó en Primera División y cumplió el sueño que muchos no pudieron: se coronó campeón siendo titular indiscutible con el club de sus amores. Sin embargo, toda historia tiene su fin y luego de ocho años a Daniel Chacón le toca decir adiós para continuar con su aventura, aunque ahora fuera de Costa Rica.

El joven que juega desde los 13 años en Cartaginés se negó a irse sin dejar un buen dinero al club de su infancia

El partido ante Guanacasteca cerró un ciclo para el juvenil de 21 años, quien acumuló 116 juegos en la máxima categoría con los de la Vieja Metrópoli. Con la camiseta que lo vio nacer futbolísticamente dio otro salto y a partir de enero del 2023 se incorporará al Colorado Rapids 2 de los Estados Unidos, quien compró su ficha.

Si bien vive momentos de mucha alegría, al canterano también lo invade la nostalgia y no esconde que le es muy difícil despedirse y saber que por un buen tiempo no defenderá más el escudo de su club de toda la vida, en el que se siente muy cómodo y donde conoce cada rincón y a cada persona.

“Tengo mucha nostalgia, realmente me toca la parte sentimental esto, porque Cartaginés ha significado algo muy importante en mi vida. Todo lo que he logrado futbolísticamente en mi vida lo he hecho gracias a las personas del club que me han dado la confianza, que me han apoyado en momentos complicados para mí y les agradezco mucho a ellos. También le doy las gracias a la afición, a todos los compañeros que he tenido, a los cuerpos técnicos con los que he estado y por supuesto que a don Leo (presidente) y a su hijo (gerente)”, comentó el volante.

Chacón ya no tendrá en cada encuentro el aliento incondicional en las graderías de su abuelo, su compañero de mil batallas y quien solía llevarlo desde Turrialba hasta Cartago para que entrenara.

José Octavio Salas no se perdía un solo partido de su nieto y a donde viajara, él iba a apoyarlo. Ahora lo seguirá aconsejando y alentando, pero desde la distancia, algo que también le es difícil de asimilar al mediocampista.

“De verdad que me da mucha nostalgia, pero también siento mucha alegría de ver todo lo que he recorrido en este club. Estoy en Cartaginés desde los 13 años, tengo 116 partidos en Primera División con este club y todo esto significa mucho para mí. Me siento muy bien con todo lo que he pasado acá y me voy agradecido con todos”, agregó.

Pese a su juventud, Chacón es visto ya como un referente de los blanquiazules y es que no solo cumplió con todo el ciclo en la institución, sino que según dijo anteriormente, hasta rechazó ofertas de otros equipos en el país, como Saprissa, porque tenía la meta clara de ser campeón con su equipo.

El volante Daniel Chacón cerró su ciclo con Cartaginés en el Torneo de Apertura 2022. El jugador de 21 años se marcha a la MLS a partir de enero del 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Incluso, el futbolista quiso dejarle algún beneficio a los centenarios y aunque no trascendieron los detalles, su salida sí genera un ingreso económico para el club, pese a que ya cumplió su contrato y firmó en la MLS como agente libre. El propio Leonardo Vargas Masís, gerente general del Cartaginés, así lo confirmó a este medio.

Enfocado en Selección

Daniel Chacón no solo cumplió su sueño de niño con el equipo que lleva en su corazón, sino que con el Cartaginés también se abrió un espacio en la Selección Nacional de Costa Rica y es uno de los aspirantes firmes a dejarse uno de los 26 cupos para el Mundial de Qatar 2026.

Chacón es un fijo en las convocatorias de Luis Fernando Suárez y no solo estuvo en la octagonal y en el repechaje, sino que para los últimos fogueos en Corea del Sur también tuvo minutos para mostrarse. Ahora su enfoque es al 100% por meterse en la lista final y a partir del 10 de octubre empezará a trabajar con la Nacional.

Llegó a Cartaginés siendo un niño y ahora narra la sensación indescriptible al verse en una final

“Si no me equivoco, a partir del 10 de octubre los que quedamos eliminados con nuestros clubes empezamos con un microciclo con la Selección y voy a intentar prepararme de la mejor forma, para seguir peleando por ese cupo. Es lo último que tengo en mente en este momento, porque a mi nuevo club tengo que incorporarme a mediados de enero. Por ahora lo más importante es tener la cabeza acá y estar enfocado en la Selección”, comentó el jugador.

De lograr el objetivo de ser mundialista, Chacón cerraría un 2022 casi perfecto para él en lo deportivo: título con los blanquiazules, paso al fútbol internacional y Copa del Mundo.