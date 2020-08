“Fui defensa, fui volante, jugué en el medio y no lo hubiera pensado en ponerme los guantes, porque aunque yo sabía que mi función era arriba, tenía que ayudar más, aunque me generara críticas, pero no podía ser de otra forma, porque lo sé y lo tengo claro: si la vida hay que darla en la cancha, la vida se da. Pero soy profesional, me invitaron a salir y me voy porque el fútbol es así. Hasta siempre”, aseguró el artillero en una carta abierta en sus redes sociales que denotó el sentimiento de su partida.