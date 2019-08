"(...) No estoy autorizado a hablar de él, no hay razón para hablar de él, ni bien ni mal, ni el señor Pascal, porque no hay ningún documento contractual. A mí me parece que él, como una persona que le ha servido al club y que ha invertido dineros, algunos en calidad de préstamo, debe ser parte de las posibles soluciones que vamos a buscar. Lo vamos a llamar y pedir que nos cuente un poco cuáles son las cosas que hay que resolver, sus inquietudes y deudas", finalizó.