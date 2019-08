Nada. De lo poco que he visto no he visto nada. El único partido que ganó fue en el que jugó directo. El toque-toque no es nada nuevo, lo hizo Saprissa con los seis campeonatos, lo vemos en el fútbol de todos los días. Yo no he visto gran cosa. En Saprissa no se llega a probar sino se llega a ganar. En Saprissa no hay tiempo, Paté ya tiene tiempo de entrenar y eso dice mucho.