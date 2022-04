Los problemas de Saprissa no se terminan ganando el clásico... los de Alajuelense tampoco

Nadie puede esconder que la temporada de Saprissa es un desastre y la de Alajuelense está llena de muchísimas más virtudes. También es lógico que si los morados superan a los manudos este miércoles, a las 8 p. m. en el Estadio Nacional, al menos sacarán un poco la cabeza, mientras que para la Liga sería quitarse mucho peso de encima si al fin le dan un golpe a la S en la era del técnico Albert Rudé.

[ Saprissa genera más dudas que respuestas en caso de Christian Bolaños ]

La diferencia en la tabla y en juego entre los archirrivales es abismal, con un León líder con 32 unidades y un Monstruo con la mitad de puntos (apenas 16) en 16 fechas. No obstante, en este tipo de partidos las distancias no suelen pasar, como pasó en la primera vuelta, con el gane de los tibaseños. Eso sí, pase lo que pase, el gane de uno u otro no soluciona todos sus problemas o dudas. En Nación Deportiva analizamos y discutimos las razones de esta última afirmación.