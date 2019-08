Fueron muchos los señalamientos de los auditores. Desde permitir que el gerente de Hospitalidad y Protocolo del Comité Organizador fuese también proveedor de un servicio de catering por el que cobró $2.655, pese a recibir honorarios por $12.800 en su cargo, hasta los pagos prioritarios a ciertos proveedores, la selección de varios de ellos con ofertas más costosas que otras no elegidas, no certeza de que los servicios fueron recibidos, relaciones de amistad entre miembros del directorio de la Fedefútbol y personas o empresas que dieron servicios, etc.