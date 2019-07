Con autocrítica, el 19 de la Liga dijo: “No estoy satisfecho con mi rendimiento individual, tuve opciones de concretar y no concreté, así que no puedo salir satisfecho. En lo colectivo lo importante es que ganamos. Creamos opciones, no concretamos y eso es un punto importante a resaltar, creamos y creamos bastantes, pero no las estamos haciendo y es una tarea a aplicar a partir de ya”.