Los ‘misiles’ de Aquil Ali al saprissismo

Aquil Alí no esconde que la serie entre Saprissa y Herediano está caliente; sin embargo, él es enfático en que los morados son favoritos para llevarse el cetro, por lo que el Team buscará sobresalir con un técnico especialista en estos enfrentamientos como Jeaustin Campos.

Alí también habló sobre Kendall Waston y el rumor de que Yeltsin Tejeda volverá al Saprissa, entre otros temas calientes.

-¿Cuál es su sensación de las semifinales?

-Esta fase empieza de cero e igual pienso que Jeaustin conoce bien a los jugadores de Herediano, todos los equipos tienen las mismas posibilidades, Saprissa creo que es favorito porque hizo más puntos en la fase regular. Pienso que Cartaginés ha hecho una supercampaña para estar en semifinales.

-¿A quién prefiere en la final de la fase regular?

-Los cuatro equipos han mostrado un gran nivel, en el caso mío yo prefería a Cartaginés por la rivalidad que hay con nosotros, la efervescencia que tenemos con ellos.

-¿Siente que hay temor de que Herediano se metiera en la fase final?

-Nosotros teníamos una situación muy complicada para entrar a semifinales, ahora solo queda felicitar a todos los que están ahí porque tuvimos muchas complicaciones como la baja de técnico y demás. Ahora vamos de nuevo a semifinales y estamos en esta fase que nos va muy bien. Para nosotros es un reto tremendo, pero yo estoy cauteloso porque el torneo comienza de cero. Si no hay fallos arbitrales, yo creo que pude darse gran final.

-¿Qué siente en el ambiente futbolístico?

-Lo que yo siento en el ambiente es que ya los saprissistas se sienten campeones. El ambiente lo que dice es que son campeones, como ellos lograron puntuar de récord en la fase regular, supongo que sienten esto, pero hemos visto muchas veces al cuarto lugar ser campeón.

-Pero yo noto a los heredianos tirados a la calle...

-Por supuesto que uno está muy feliz con lo que está pasando, nosotros queremos estar en las instancias finales siempre, pero no voy a decir que somos los favoritos, porque no es así. El favorito tiene la final asegurada y es Saprissa.

-¿Qué tanta confianza tiene de que su técnico sea Jeaustin Campos?

-Jeaustin es una persona con un conocimiento envidiable, él ha sido el entrenador más ganador de la historia de Costa Rica y él conoce muy bien los jugadores del Herediano. Él ya entró conociendo a todos y conoce a los rivales. Nos sentimos complacidos de tenerlo a él, sí me siento fortalecido al tenerlo a él, pero insisto el favorito es Saprissa.

-¿Usted quiere a Kendall Waston en su equipo? Jafet Soto le abrió la puerta...

-Como dijo Jafet: ¿A quién no le gustaría tener a Kendall? Kendall ha sido uno de los jugadores importantes para Saprissa, él ha sido una salvación en muchas ocasiones y les ha dado títulos, pero no solo defensivamente, sino ofensivamente, entonces quien no quiere tenerlo... Nosotros estaríamos encantados de tenerle.

-¿Van a pujar por él?

-Si Jafet habla es porque ya se dio algún contacto, es un hecho de que ahí hay gestiones que se están haciendo. Kendall puede tener chances en cualquier equipo, en su momento cuando el tiempo se dé para formalizar pues se hará lo necesario para traerlo.

-¿Qué piensa de que Yeltsin Tejeda esté vinculado al Saprissa? Copiado!

-Por supuesto que Saprissa, como sucedió con Francisco Calvo, siempre ha hecho maniobras debajo de la mesa tratando de desestabilizar a jugadores del Herediano, puede que esta situación sea similar. Actuar así es muy de Saprissa y de la Liga, en instancias finales siempre presionan a jugadores en situaciones de finalización de contrato para desestabilizar al Herediano, por eso ahora nos vamos a meter con la situación de Kendall Waston.

“Lo de Yeltsin es un jugador insignia del Herediano, nos gustaría tenerlo acá, pero es una decisión muy de él”.

-Independientemente del título... ¿Herediano se reforzará muchísimo?

-Necesitamos un 10.

-¿Elías Aguilar es opción?

-Estamos cerca, pero esperamos que las cosas se den con él y podamos llegar a un acuerdo final. Él es un gran jugador y un herediano como el estilo de los que queremos, identificado. Con él tenemos un gran ambiente, pero hay que esperar si le sale algo en el extranjero, sino se quedará con el Herediano.

-Yo lo que quiero es una gran fiesta, porque los cuatro tradicionales se metieron. El fútbol es para hacer amigos, que disfruten el juego. Espero que no haya situaciones arbitrales, en estas instancias siempre dejan a los jugadores de Saprissa reclamar, ojalá eso no se dé, porque cuando son de otros equipos de una vez hay tarjetas.