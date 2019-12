“La Liga se apresuró al tirar el centro, no tuvo mucha posesión y lanzó antes de tiempo. ¿Cuántos envíos fueron desde línea de fondo o en el último cuarto? Se sabía que José (Giacone) iba a limitar por el centro con sus dos líneas de cuatro y el bloque cerrado, por lo que había que buscar por los costados, pero con más elaboración. Además, Alajuelense no tenía a Jonathan Moya de inicio y Ureña no se distingue por esta faceta en su carrera si los envíos no son con ventaja”, agregó Arnáez.