Además, reveló que la decisión de llegar al cuadro morado se dio por medio de la oración: “Antes de que se diera todo, creo que en octubre o agosto, en una noche de oración que asistía a la casa de Armando Alonso. Dios me dio una palabra y me dijo que me iba a traer a Costa Rica por un poco tiempo, que me iba a dar la opción de escoger a cuál equipo quería ir. Recibí la palabra y como Dios me la dio sabía que no importara la decisión que tomara, me iba a respaldar y así ha sido”.