“Eso es lo mismo, por algo así no nos podemos matar entre nosotros, se lo dije yo a él y se lo dije a mis compañeros, que si yo la tengo y él está mejor posicionado lo voy a hacer, le voy a dar la bola. En nuestro equipo no hay egoísmo y eso no va a existir, aquí todos tenemos que trabajar en pro de la máxima meta que es el campeonato y las cosas individuales van a surgir”.