"Yo con él he hablado y le he dicho que nos dé tiempo, él debe entender que se viven momentos complejos. Yo jamás me imaginé que iba a pasar lo que está pasando. Nosotros estamos a muerte con él y queremos que se quede, pero antes debí repartir entre ₡400.000 y ₡600.000 entre los jugadores", contó.