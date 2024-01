Locura por amor hizo a futbolista colombiana dejar todo en su país y venir a Costa Rica

Lina Arciniegas llegó a Costa Rica en 2022. Lo hizo con la excusa de jugar para el Herediano Femenino, pero la verdadera razón fue por amor. Una futbolista colombiana que integraba uno de los mejores clubes de su país como Millonarios había decidido tomar el ‘riesgo’ de dejar la comodidad de su tierra natal para aventurarse y estar al lado de en ese momento su novio, el jugador Francisco Rodríguez (ahora su esposo).

Arciniegas tenía en Colombia su vida hecha, porque allá contaba con mucho reconocimiento, al punto de que alcanzó un boom mediático por el que tiene más de 60.000 seguidores en instagram, también contó con un canal de YouTube con más de 100.000 seguidores, y hasta ESPN la buscó para un programa local.

Además de su carrera como deportista y comunicadora, la joven cafetera desarrolló un camino como emprendedora, el cual la llevó a tener personal a cargo porque dirigía una planta de producción de cremas a base de semillas.

Con toda su vida prácticamente hecha en Colombia, Lina cuando conoció a Francisco sintió que era como ella misma llamó: ‘el hombre de su vida’, por lo que no dudó dos veces en aceptar la propuesta que él le hizo cuando tuvieron que decidir qué hacer con una relación que llevaba ya varios meses a distancia.

“Realmente, si vine a Costa Rica fue por amor. Yo ya estaba en Colombia con la vida hecha; sin embargo, deportivamente estaba lesionada. Me tenía que recuperar con Millonarios, que era mi club; sin embargo, Francisco en eso se devolvió a Costa Rica, estuvimos siete meses con una relación a distancia y llegó un momento el que teníamos que tomar decisiones. Jafet (Soto) permitió que yo viniera a Herediano y me vine, pero yo ni siquiera tenía el alta médica, yo no estaba lista para competir”, recordó.

De hecho la experiencia para la delantera fue compleja, ya que en Herediano había mucha expectativa sobre ella y no pudo rendir como quería.

“Yo no tuve una recuperación adecuada y siento que eso me pasó factura. Después de Herediano, yo dije: ‘no quiero jugar más’ y entré en un receso de como dos años”, agregó.

Desde ese momento, la deportista se dedicó a comenzar a formar la imagen que tenía en Colombia pero en Costa Rica, al punto de que en octubre pasado tomó la difícil decisión de cerrar la planta que tenía en su país para no tener que estar viajando a territorio cafetero.

“Se juntaron muchas cosas. En pandemia yo aprendí a manejar mi empresa a través de un computador, pero ya eso no era sostenible y tampoco me sentía cómoda porque yo estaba viajando al menos una vez al mes a Colombia. Entonces decidí cerrar allá y concentrarme en este 2024 en poder hacer mi vida por completo acá”, detalló.

Según la deportista, no dudó en venirse a Costa Rica con Francisco en ningún momento, porque desde que comenzaron a hablarse por medio de redes sociales ella sintió una conexión total.

“Es que si nos llegas a ver juntos, somos la misma cosa. Nos conocimos por redes sociales, empezamos a hablar y teníamos la misma edad, los dos somos administradores de empresas, no nos gusta salir, somos super serios, jugamos la misma posición”, recalcó.

Ahora, la empresaria que también es una amante de los medios de comunicación comienza a abrirse paso en Costa Rica y trabaja en el programa SportTV de TDMás.También está retomando su carrera deportiva.

Lina actualmente juega en el plantel de Carmelita de la Liga de Ascenso, club en el que ha tomado un papel protagónico como ofensiva.

“Entrar a Costa Rica me costó, porque yo en los últimos cinco años viví por las redes sociales y los medios. Me salían muchos contratos para hacer patrocinios por redes, pero eso ha ido disminuyendo, por lo que ahora quiero crear una comunidad acá en Costa Rica”, concluyó.

Lina Arciniegas decidió dejar una vida en Colombia por amor, atrás quedó su faceta de empresaria, también su carrera deportiva y sobre todo su modo de vida. Acá en Costa Rica comenzó de cero, pero con el apoyo de la persona que considera es el amor de su vida desde el momento que lo conoció.