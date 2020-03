“Primeramente quiero saber qué va a poner Henry en el informe, porque simplemente le doy la mano y le digo que no me parece penal y él con su temperamento, que para mi concepto no lo sabe manejar, porque no se le puede llegar a hablar en ninguna jugada y siempre anda a la defensiva, es muy difícil. Me extraña de él, con tanta experiencia y partidos internacionales y que pasen ese tipo de cosas. Trabajamos en la semana, hacemos el esfuerzo y le preguntamos que qué pitó, porque ni sabía a quién le pitó penal. ¿Entonces? Le dí la mano y le dije que me parece que no es penal y me expulsa, por eso quiero saber qué va a poner en el informe", aseguró Gutiérrez.