Destaca que el cuerpo médico de cada club deberá informar y educar a los jugadores y miembros del cuerpo técnico sobre el protocolo, así como de las medidas sanitarias y de higiene recomendadas por Salud, con la forma adecuada de lavarse las manos; el protocolo de tos y estornudo, uso de alcohol en gel, no tocarse la cara, evitar el contacto cercano en la celebración de goles, así como no escupir y no sacudirse la nariz dentro y fuera de la cancha.