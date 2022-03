Lo del Herediano con Jeaustin Campos no tiene ni pies ni cabeza

Apenas el 19 de diciembre del 2021 le dio el título a Herediano en su centenario, lo logró al tomar al equipo en las últimas posiciones, sin hacer cambios en la planilla y hasta pasó 12 partidos invicto. Es más, su rendimiento para conseguir el campeonato fue del 87%, pero aún así Jeaustin Campos no es más el técnico del Team, tras dos meses y medio frenéticos, lo despidieron.

Si bien, Campos inició el Clausura 2022 con un desempeño radicalmente opuesto, del 21%, tras ocho duelos sin ganar (cinco empates y tres derrotas), en el análisis realizado en Nación Deportiva la conclusión es clara: la decisión de la dirigencia de los florenses no tiene ni pies ni cabeza.

Los resultados mandan, pero el mismo entrenador que decidieron sacar los directivos fue considerado como el mejor del país por ellos mismos, es más, esta afirmación la reiteró Orlando Moreira, dirigente rojiamarillo, el día que lo quitaron del banquillo.

¿Qué se quebró o por qué Jeaustin no siguió?

Tal vez las declaraciones directas del estratega luego de caer ante Cartaginés, señalando campeonitis, seleccionitis o que los juveniles no rendían igual. Posiblemente pesó la disciplina o el rigor del timonel, o sino, que nos expliquen quienes toman las decisiones, porque a la vista no se percibe tan fácil.

El técnico puede defender que no tuvo a gran parte de su planilla al inicio del Clausura 2022, que se vio obligado a ausentarse por la covid-19 o que las lesiones pasaron factura, como así lo dijo. No obstante, falta esa otra versión directa de los dirigentes y tal vez así se comprenda por qué no le tuvieron paciencia a quien los puso a festejar.