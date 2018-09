“No son salidas porque llegó Paulo, ya las teníamos proyectadas con Jaime de la Pava, queríamos darles más regularidad a otros jugadores. También queríamos hablar con algunos futbolistas que no habían tenido tanta regularidad. No es Paulo, si algo tuvo que ver él fue en el triunfo de Cartaginés de ayer, no en estas decisiones. El mayor peso de esas decisiones son completa y exclusivamente mías”, comentó Soto.