“Todo está ligado, desgraciadamente el tema de la televisión está ligado a todo, los equipos nos sentimos que no somos tomados en cuenta en los criterios. Hay un grupo que por reglamentos han logrado tomar decisiones por nosotros. Firman contratos y nunca los vemos, no nos los prestan y por cláusulas no podemos verlos. Nos tienen con las manos atadas”, comentó Víctor Granados, presidente de Curridabat.