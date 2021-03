No obstante, solo dos de estas 27 acciones terminaron en el fondo de las redes. Al final, intentarlo por todas las vías y generar múltiples remates, que salieron por muy poco, no vale si no se concreta. Lo más cierto que existe en el fútbol es que no se trata de un deporte de merecimientos y la eficiencia es uno de elementos que más se necesitan para alcanzar los objetivos.