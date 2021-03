Casas y los suyos no tuvieron una tarde sencilla, si se toma en cuenta que empezaron perdiendo desde el minuto 16, tras el tanto de cabeza de Esteban Cano. No obstante, la expulsión de José Carlos Pérez en el 33′, luego de una acción violenta, cambió todo el panorama para los visitantes, quienes tuvieron que recurrir solo a defenderse y no soportaron.