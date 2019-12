“Se fueron algunos jugadores, pero Limón no amarra a ningún futbolista, el que quiere irse, se va, porque no puede ser a la fuerza. Algunos señalaron que no estaban cómodos, aprovecharon las circunstancias y pidieron la salida. Igual, sabemos que en Limón tenemos de donde escoger futbolistas... No me voy a meter en detalles con los jugadores, ellos tomaron su decisión y nos deja la enseñanza de quiénes están comprometidos con la institución”, añadió Parks.