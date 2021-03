“Hay cosas puntuales, está el prestigio del club y es por lo que más he trabajado y luchado en los lugares en los que he estado, como agradecimiento a la oportunidad que se me da. Independientemente del marcador, siempre he trabajado por darle prestigio al club y también está el mío. Mi carrera ha sido muy buena, Dios ha sido generoso conmigo y hoy más que nunca he pedido sabiduría para sentarme acá en la conferencia de prensa después de esto (derrota 3 a 0)”, agregó.