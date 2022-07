Liguistas anhelan el regreso del abogado que lo gana casi todo

En Alajuelense muchos desean su regreso, lo quieren de vuelta en la junta directiva y en las redes sociales varios aficionados rojinegros lo califican de crack, el mejor defensor de la Liga, opinan algunos, y hasta lo piden para presidente de la institución.

Los liguistas anhelan volver a ver al abogado Aquiles Mata como directivo de Alajuelense, están felices de que el exvicepresidente manejara el caso de Marcel Hernández y lograra que Cartaginés le pague un monto por el traspaso del delantero.

Aquiles no lee lo que se dice de él en internet, pero en la calle la gente lo felicita por el caso de Marcel y le solicitan que regrese como dirigente, algo que también le han manifestado exdirectivos y actuales integrantes de la junta directiva manuda.

"Uno agradece que la gente le exprese el deseo de que vuelva a ser directivo, pero mientras pueda colaborarle a la Liga, no hay problema", dijo el abogado Aquiles Mata.

¿Le gustaría volver a ser directivo de la Liga?

Esta es una pregunta recurrente, hay circunstancias, hay momentos para todo. Estoy en una valoración, porque exdirigentes y directivos también me han planteado el tema y vamos a ver. Hay que esperar a que el tiempo dicte las pautas o situaciones a elegir.

¿Qué piensa de que muchos seguidores de la Liga lo quieran ver otra vez como directivo del club?

Es una satisfacción tener una empatía con los seguidores de Alajuelense, ellos saben que nosotros siempre nos hemos dado en alma vida y corazón en los casos que hemos asumido. Siempre hemos buscado lo mejor para la Liga y es una satisfacción que los aficionados entiendan que es una labor que se hace por y para la institución. En el caso de Marcel se logró recuperar un dinero que prácticamente no estaba por recuperarse por el poco tiempo que le quedaba a él como jugador de la Liga.

¿Ha observado lo que hablan de usted en redes sociales?

Yo no tengo redes sociales y no me entero de lo que escriben, pero en la calle la gente me comenta y me consultan. El fin de semana estuve en Santa María de Dota y la gente me hablaba del tema de Marcel y me preguntaban cuándo volvería a la directiva.

¿Usted integra alguna comisión de la Liga?

Soy asociado de la Liga, al terminar mis funciones como directivo, la junta directiva nombró a otros profesionales en derecho y ellos asumieron la representación legal de la Liga.

Hace un par de meses le colaboro a la institución en índole legal y ahora en el caso de Marcel me pidieron la colaboración y siempre con gusto, con ese afán de ayudar al club, procedí a hacerme cargo del caso.

¿Cuánto le cobra a Alajuelense por sus servicios?

Nunca le he cobrado a la Liga por mis servicios profesionales, siempre ha sido un tema de colaboración con la institución.

¿Usted es el abogado que lo gana todo para la Liga?

Bueno, no todos los casos se pueden ganar, pero los más representativos sí han sido a favor del club.

¿Cuántos casos ha ganado para la Liga?

No sé, son muchos, desde el año 80 empecé a representar a la Liga en los diferentes órganos del fútbol nacional, desde la época de Ivan Mraz he llevado temas legales de Liga Deportiva Alajuelense.

Me acuerdo del caso de Allen Guevara, cuando la Liga lo contrató y se dio un conflicto con el equipo al que él pertenecía en ese momento. En el caso de Álvaro Sánchez se tuvo una pequeña disputa con San Carlos. Estuvo el de Camilo Aguirre de Pérez Zeledón y logramos que se rompiera una cláusula que dictaba que un futbolista extranjero debía estar unos cuatro años con un club para poder pasar a otro y con Camilo conseguimos que no fuera así y se eliminó esa discriminación que existía en ese instante.

En Guanacaste hubo un pleito y sancionaron a Pablo Gabas y logramos que se le quitara la sanción... los de más trascendencia si se nos resolvió a favor de la Liga.

¿Se conoce el reglamento del fútbol al dedillo?

Cada caso es diferente, uno debe estudiar la norma, saber plantear el reclamo, basarse en la gestión correspondiente, seguir el procedimiento respectivo. Hay que irle buscando la comba al palo y ponerle mucho cariño a la hora de estar ante una situación concreta y buscar la salida cuando la tenga, porque hay casos que no la tienen y no se puede hacer absolutamente nada, pero no es que maneje al dedillo los reglamentos del fútbol.

¿Le gustaría ser el presidente de la Liga?

Ser presidente de la Liga... aún siendo directivo es un gran honor, sin embargo, me veo más colaborando con la institución que con un puesto de esa responsabilidad por mis múltiples compromisos.

¿Qué piensa de Agustín Lleida?

La junta le dio continuidad y fue un acierto porque ganamos a una persona con experiencia y conocimiento en lo que es manejar la gerencia del equipo. El tiempo pasó y al igual que todos tenemos que madurar, él con un gran bagaje, conoce el medio y hay que sacarle provecho y que se consolide cada día más.

¿Es un error de la Liga haber sacado a grandes figuras del club como Mauricio Montero, Luis Marín, Pablo Izaguirre y Josef Mizo, entre otros que trabajaron ahí?

Hay que estar en el día a día con las personas, con el equipo para saber si usted como profesional, ya sea como técnico, asistente, preparador físico o en el área administrativa, cumple con las condiciones para laborar en una institución como Alajuelense. No ha sido un error, al menos si algunos aspiraban a ser el técnico del equipo, deben tener mayor recorrido para aspirar a un puesto como ser el entrenador o asistente técnico.

El caso de Luis Marín se debe rescatar, es una persona con conocimiento y mucho rodaje, pero tal vez llegó en un momento no bien apreciado en la Liga.

Aquiles Mata el abogado de corazón rojinegro a quien muchos aficionados al club le agradecen la entrega, compromiso y sobre todo defender a la Liga con uñas y dientes, el hombre que desean de regreso en la junta directiva.